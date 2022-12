Anche quest’anno Coldiretti porta “l’agricoltura in classe” a Varese

E’ stata presentata nella mattina del primo dicembre in Salone estense a Varese la nuova edizione del progetto didattico di Coldiretti Varese, che promuove sviluppo sostenibile ed educazione alimentare: una presentazione a cui hanno partecipato gli stessi studenti che hanno potuto fare domande, come veri giornalisti, agli organizzatori.

Anche i più giovani hanno quindi potuto interloquire direttamente con i relatori della giornata: il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori, il direttore Rodolfo Mazzucotelli, l’assessore ai servizi educativi del Comune di Varese Rossella Dimaggio, Cinzia Baldo di Ats, Paola Campiotti dell’Ufficio scolastico territoriale, Giacomo Guffanti in rappresentanza del team Coldiretti che coordina il progetto didattico. Presente anche l’assessore all’ambiente del Comune di Varese Nicoletta San Martino.

I vertici Coldiretti hanno sottolineato soprattutto il valore e l’importanza imprescindibile delle fattorie didattiche, ovvero i luoghi deputati ad accogliere le classi e ad approfondire sul campo ogni tema legato alla connessione tra agricoltura e cibo.

Tutti i relatori hanno poi illustrato il valore dell’educazione alimentare, mentre da parte di Coldiretti si è approfondito nel concreto il funzionamento della piattaforma online attraverso cui le scuole potranno accedere ai video che porteranno le classi ad approfondire i diversi aspetti che legano agricoltura, cibo e nutrizione, entrando virtualmente anche nelle imprese agricole; mentre le domande dei ragazzi sono state molto specifiche su temi attuali e importanti, come la filiera corta, la nutrizione scolastica e anche i rischi del cibo sintetico.

«In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il progetto consiste in un percorso multidisciplinare di educazione alimentare ed ambientale, di avvicinamento al mondo agricolo, finalizzato educare gli studenti, futuri cittadini e consumatori, a corretti stili di vita per il loro stesso benessere e per quello dell’ambiente – ha sottolineato Fiori – E’ un progetto di Coldiretti non destinato solo a Varese a tutta Italia: intendiamo incontrare i bambini per insegnare i nostri prodotti, il nostro cibo, la qualità dei prodotti dei nostri agricoltori. Anche noi, nel nostro piccolo vogliamo contrastare l’idea degli ogm, e ultimamente anche il cibo sintetico, che vediamo come un grosso pericolo. Qual è il modo migliore se non iniziare dalle nuove generazioni, dai bambini che portano nelle famiglie un messaggio di qualità e di salubrità della nostra agricoltura e dei nostri prodotti? Tutti sono consumatori nelle famiglie, e i bambini sono dei portatori di una idea sana e di qualità».

Anche quest’anno, il progetto didattico è rivolto a tutte le scuole della provincia di Varese con percorsi, video e supporti didattici rivolti agli studenti: si tratta dell’iniziativa con cui l’organizzazione agricola intende promuovere la conoscenza e l’approfondimento in materia di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare. Il percorso accompagnerà gli studenti del Varesotto sino alla fine dell’anno scolastico, con possibilità per tutte le scuole di aderirvi: a conclusione dello stesso, in tarda primavera, Coldiretti organizzerà a Varese una grande festa per celebrare l’agricoltura e l’importante iniziativa con laboratori, agrimerenda e la mostra dei progetti che saranno realizzati nel corso dell’anno. A conclusione dell’iniziativa, anche quest’anno si svolgerà una giornata di festa che coinvolgerà le classi partecipanti in tarda primavera: il luogo e data sono ancora in via di definizione.