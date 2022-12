Angei: “L’accessibilità a Varese in periodo festivo grida vendetta!”

«Dopo le parole più che rassicuranti in merito all’accessibilità al capoluogo nel periodo festivo, da parte della vicesindaco Persusin, durante la seduta della commissione attività produttive del 25 ottobre scorso, i commercianti e non solo, si erano sentiti rincuorati dalle dichiarazioni della vice sindaco in merito, specialmente, all’accessibilità a Varese da parte dell’autostrada». Lo dichiara Stefano Angei vicecapogruppo della Lega.

«Il problema sorge però quando l’assessore alla partita, Civati, sconfessa quanto detto dalla sua collega di giunta, assumendo una posizione più criptica e meno decisa in merito alla possibile chiusura del tratto finale dell’autostrada del periodo festivo per i lavori di Largo Flaiano – prosegue Angei -. Il regalo posticipato che questa giunta ha fatto ai varesini, ai commercianti che certamente subiranno un danno enorme da questa scellerata decisione di chiudere la bretella, arriva il giorno di S. Stefano, quando l’amministrazione emette una nota dove annuncia la chiusura del tratto in questione dal 27 fino a data da destinarsi, presumibilmente fin dopo il periodo festivo».

«Abbiamo capito chi, in maniera gergale diremmo “porta i pantaloni” nella giunta di Varese, dove un assessore sconfessa l’altro, ma sorvolando sulle loro quisquilie, l’elemento preminente è in primis il danno che un intervento del genere, realizzato in questo specifico periodo comporta al commercio varesino che già non vive una situazione splendente viste le numerose difficoltà del periodo – continua Angei -, ma il secondo elemento da evidenziare è la mancata programmazione intelligente di un intervento di tale portata che ha già causato disagi più che importanti, e che con il tempo, non potrà che andare peggiorando, aumentando il traffico sia in entrata che in uscita dalla città. Già ad oggi si registrano code lunghissime con tempi di percorrenza biblici, da viale Borri al centro alcuni cittadini ci hanno messo più di cinquanta minuti. Insomma da una parte a Varese si introito fior di quattrini con i nuovi autovelox, mentre dall’altra si congela il traffico costringendo le persone a passare ore incolonnati».

«Questa – chiosa Angei – è l’ennesima dimostrazione di una Giunta che amministra una delle città più belle, senza programmazione, senza apprestarsi a prevedere quei minimi elementi di supporto quali ad esempio agenti per dirigere il traffico e tempistiche certe per la realizzazione dei lavori che allieverebbero almeno in minima parte i disagi. Varesini e non, quando starete più di mezz’ora, se vi andrà bene, congestionati nel traffico rivolgete un pensiero a questi amministratori, e ricordatevi di loro quando andrete nelle urne».