A come Angera: “Situazione ingestibile. Le dimissioni sono una scelta politica”

“La decisione di formalizzare le dimissioni da parte dei componenti del Gruppo di A come Angera in data odierna è la conclusione anticipata dell’Amministrazione Comunale guidata dall’ex Sindaco Alessandro Paladini Molgora, il quale non ha voluto minimamente accogliere quel cambio di passo auspicato che in termini politici e non personali, significava e significa maggiore condivisione e dialogo nelle scelte da intraprendere per la nostra Città”. È la precisazione arrivata in serata dal gruppo A come Angera, formazione politica locale guidata dal vicesindaco uscente Marco Brovelli (foto) che nei giorni scorsi ha preso le distanze dalla maggioranza.

“La decisione unilaterale di revocare le deleghe assessorili ha rafforzato la volontà di soffocare qualsiasi dissenso interno e, le mere o presunte illazioni di cattivo gusto personale di questi giorni, sono l’epilogo di una situazione oramai non più gestibile da tempo. Questo Gruppo rimarca con assoluta sincerità di aver operato nella massima trasparenza portando alla luce le gravi incongruenze di natura politica che non potevano più essere sottaciute”.

“Un particolare ringraziamento – concludono i consiglieri – ai tanti sostenitori che in questi giorni ci hanno sostenuto a portare avanti le nostre azioni nel solo ed unico interesse generale, agli elettori che ci hanno dato fiducia, ai dipendenti degli Uffici Comunali e agli Operatori Economici della nostra Comunità a cui va il nostro sentito grazie per quanto portato avanti fino ad ora. Con molta umiltà saremo certamente a disposizione della nostra Comunità lavorando con chi metterà al primo posto la condivisione nelle scelte e la crescita della Città, ma mai con chi vorrà fare dell’attacco alla singola persona la prossima campagna elettorale”.