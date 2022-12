Anno d’oro per le startup italiane: 2,3 miliardi di investimenti (+68%)

Nel 2022 gli investimenti in startup in Italia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro (+68%) rispetto al 2021. Un miliardo in più rispetto al 2021 per un totale di 192 operazioni. Da rilevare l’aumento da 453 milioni del 2021 a oltre un miliardo degli investimenti da venture internazionali che hanno raddoppiato il loro valore in Italia.

Ad attrarre più capitali software, fintech e biotech. Sul podio degli investimenti più grandi Scalapay (467 milioni di euro in due round), Casavo (400 milioni di euro) e Satispay (320 milioni di euro).

A guidare la crescita dell’ecosistema ci sono fondi Venture Capital indipendenti, fondi Corporate Venture Capital e fondi di Venture capital governativi il cui contributo registra un aumento del 44% rispetto al 2021, raggiungendo quota 731 milioni. Decisivi sono poi i venture internazionali che hanno raddoppiato i loro investimenti in Italia: da 453 milioni fino a un miliardo, 1.029 milioni per l’esattezza, la metà della cifra raccolta in tutto l’anno dall’ecosistema italiano (dati Osservatorio Startup Hi-tech promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con InnovUP).

Leggermente in calo il peso dell’equity crowdfunding. Secondo i dati dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, infatti, sono 143 le campagne chiuse con successo nel 2022 (dati a fine ottobre) con una raccolta complessiva di 105,77 milioni di euro. Numeri in discesa rispetto lo scorso anno quando le campagne chiuse erano 164 e la cifra totale di 108 milioni.

Questa è la fotografia del comparto presentata a #SIOS22 Winter Edition – Reloaded, l’evento organizzato da StartupItalia in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano dedicato all’innovazione, che si è tenuto in presenza, grazie alla collaborazione con l’ateneo e la sua piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e corporate entrepreneurship, B4 i – Bocconi for innovation.