Annullato l’evento di Sant’Eusebio, il mercatino di Natale si fa all’oratorio Morosolo

Le previsioni meteo negative, che prevedono pioggia battente per tutto il prossimo weekend, in particolare domenica 4 dicembre, hanno costretto la Pro Loco di Casciago ad annullare l’evento previsto a Sant’Eusebio.

Le associazioni del paese ed in particolare quelle legate alle scuole però hanno deciso di rimboccarsi le maniche e trovare un’alternativa: il mercatino di Natale si farà, non a Sant’Eusebio, ma al coperto della sala dell’oratorio di Morosolo.

Parteciperanno le associazioni genitori delle scuole primarie di Casciago e Morosolo, le scuole dell’infanzia, la scuola secondaria Villa Valerio e diverse altre associazioni (La Schola, Il Millepiedi) per dare a tutti la possibilità di vendere i prodotti realizzati in queste settimane, tante idee regalo interessanti per trovare ispirazione in vista del Natale. Il gruppo “Amici di S. Eusebio” proporrà confezioni e cesti di Natale in parrocchia.

Appuntamento domenica 4 dicembre dalle 10 alle 16:30 in piazza Giovanni XXIII negli spazi coperti del centro parrocchiale di Morosolo.

Giovedì 8 dicembre spazio alla sesta edizione del Mercatino di Natale a Morosolo organizzato da Riarma Caffè.