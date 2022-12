Anpi Gorla Minore festeggia il Natale con un abbraccio al partigiano Perin

Tanti sorrisi, qualche chiacchiera, un brindisi con una “spuma” ordinata al circolo di Prospiano in via Montegrappa e lo scambio di auguri in occasione delle feste natalizie: cose semplici, ma importanti per mantenere un legame forte con chi ha contribuito a scrivere la storia. La sezione Anpi di Gorla Minore ha deciso di far visita a Natale Perin, nome di battaglia Costanzo, che, fin da giovanissimo, fu staffetta partigiana in valle Olona.

Il 91enne, completamente a suo agio, ha brindato con i ragazzi della sezione Anpi, persone di un’altra generazione con i quali condivide valori importanti.

«La sua testimonianza è fondamentale per tutti noi, ci tenevamo a dargli un abbraccio in occasione delle feste» ha commentato il direttivo della sezione. Un incontro semplice, ma che in occasione del Natale ha fatto fermare tutti dalla frenesia della corsa ai regali e dai mille impegni, per prendersi il tempo per stare insieme a un uomo che ha davvero scritto quella storia di Resistenza e Antifascismo a cui il gruppo fa riferimento costante.