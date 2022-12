Anticipata di un giorno Varese – Franciacorta

Modifica per il calendario della Serie D e dei prossimi impegni del Città di Varese. La prossima gara di campionato, valida per la sedicesima di campionato e penultima del girone di andata, andrà in scena sabato 17 dicembre (ore 14.30), in anticipo di un giorno.

I cancelli del “Franco Ossola” si apriranno quindi 24 ore prima, in vista dell’impegno di mercoledì 21 dicembre di Lumezzane. Sarà l’ultima casalinga del 2022 per i biancorossi.

Sabato 17 invece l’avversario sarà ancora il Franciacorta, che tornerà a Masnago a 10 giorni esatti dalla gara di Coppa Italia, vinta dai biancorossi 1-0 grazie alla rete di Cappai.