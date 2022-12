Antivigilia al Teatro di Cassano Valcuvia per lo spettacolo “Come bambini”

A Cassano Valcuvia l’invito a festeggiare il Natale a teatro è rivolto a tutta la famiglia: venerdì 23 dicembre alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Come bambini” seguito da un dolce momento di convivialità con panettoni e bollicine per brindare al Natale tutti insieme.

Sul palco Elisa Rossetti della compagnia Altre Tracce per lo spettacolo originale “Come bambini”, della regista varesina Valentina Maselli, che ne racconta la nascita come “una scommessa folle di drammaturgia popolare”. In scena i desideri degli adulti che, come bambini, hanno creduto nell’incanto e scritto a Babbo Natale. Il risultato è un vero tributo al sogno perché i sogni, una volta resi visibili, diventano più forti e concreti e aprono spazio alla speranza, che mai dovrebbe essere accantonata.

All’evento, proposto da Teatro Periferico collabora anche Associazione Etre.

Ingresso a 1 euro.

Per info e prenotazioni scrivere a info@teatroperiferico.it oppure 3341185848 – 3428559379.