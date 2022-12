Antonelli si ricandida alla presidenza della provincia con il sostegno di tutto il centrodestra

Emanuele Antonelli si ricandiderà alla presidenza della Provincia di Varese alle elezioni di domenica 29 gennaio 2023. Una decisione che lo stesso Antonelli ha preso nonostante avesse inizialmente manifestato l’intenzione opposta per ragioni legate ad accordi pregressi interni al centrodestra. Una scelta incoraggiata dall’accordo raggiunto, in sede di coordinamento provinciale, tra tutte le forze partitiche e civiche che lo sostengono.

“I partiti e i movimenti civici del centrodestra ritengono unanimamente che la figura di Antonelli sia oggi la migliore possibile per rappresentare al massimo livello la Provincia di Varese – spiegano i coordinatori dei partiti di centrodestra in un comunicato stampa -. Una convinzione che nasce innanzitutto dalla valutazione positiva del lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione sotto la sua guida. Il suo nome, hanno convenuto tutte le componenti della maggioranza, è quello più adatto a ricoprire quel ruolo e vanno dunque ringraziate le forze che hanno ritirato possibili alternative, dimostrando un grande spirito di squadra”.

L’indicazione è sottoscritta dai coordinatori provinciali Andrea Pellicini – Fratelli d’Italia, Andrea Cassani – Lega, Giuseppe Taldone – Forza Italia, Leslie Mulas – Lombardia Ideale e Mattia Premazzi – Noi Moderati.

“Sciolto il nodo sul candidato è necessario rimanere uniti e compatti in nome della continuità e del buon governo locale – scrivono -. Ad Emanuele Antonelli va il ringraziamento di tutto il centrodestra della Provincia per l’onere che ha deciso ancora di assumersi, nella certezza che saprà continuare l’ottimo lavoro svolto al servizio del nostro territorio”.