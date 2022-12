Anziana in bicicletta investita nel centro di Vedano Olona

Incidente questa mattina a Vedano Olona. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una donna di 85 anni, che stava percorrendo via Matteotti in bicicletta, è stata urtata da un’auto.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 9, nella zona del centro. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi con un’ambulanza e un’automatica. Dopo le prime cure, l’anziana è stata portata in ospedale.