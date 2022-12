Anziana investita a Luino in corso XXV Aprile

Una donna di 74 anni è stata investita martedì in tarda mattinata a Luino. Il fatto è avvenuto in corso XXV Aprile, la strada interna che collega la stazione col centro storico della città lacustre. L’anziana caduta a terra è stata soccorsa da un mezzo di Padana Emergenza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Luini in codice verde. Sul posto i carabinieri che hanno rilevato il sinistro. Il fatto è avvenuto verso mezzogiorno.