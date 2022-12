Approvato il Bilancio previsionale di Varese, ma è coraggioso e meritevole solo per la maggioranza

Si è conclusa con l ‘approvazione del Bilancio previsionale 2023 la seconda giornata di consiglio comunale a Varese. la seconda seduta si è aperta con la lettura degli ultimi 20 emendamenti di Stefano Angei, dopo i primi 20 analizzati nella serata del 21. Sono stati tutti respinti, ma uno è stato oggetto di un accordo simile a quello del canile di ieri.

Angei ha infatti presentato una serie di emendamenti (5 in tutto) che chiedevano all’amministrazione di organizzare una cerimonia in occasione del centenario dell’inaugurazione del quartiere Belfiore a Biumo, che cade il 20 ottobre 2023. Gli emendamenti sono stati ritirati quando l’assessore alla cultura Enzo Laforgia si è impegnato con il consigliere per realizzare in quella data una cerimonia di commemorazione.

LA SODDISFAZIONE DI BOLDETTI PER I SUOI EMENDAMENTI VOTATI ANCHE DA PARTE DELLA MAGGIORANZA

Dopo l’esame degli ultimi emendamenti di Angei, è stata la volta della ventina di emendamenti di Luca Boldetti, 2 dei quali sono stati approvati. In particolare l’emendamento 122 che chiede all’Amministrazione comunale di impegnarsi «A semplificare e digitalizzare sempre di più il rapporto con le imprese ed i commercianti, e per ridurre i tempi e le pratiche necessari per ottenere autorizzazioni, come ad esempio le occupazioni temporanee di suolo pubblico» un emendamento approvato all’unanimità dei 29 presenti. «Una grande soddisfazione. Ma soprattutto mi confortano le diverse votazioni favorevoli da parte dei consiglieri Guido Bonoldi, Giuseppe Pullara e Luca Paris: sono contento che ci siano consiglieri che leggono e giudicano, votando in base alla bontà delle proposte». Dopo gli emendamenti di Boldetti è toccato a quelli di Stefano Clerici e Francesca Brianza, che hanno concluso la discussione nel merito, tutti respinti.

BIANCHI PRENDE UN ALTRO PLAUSO DELLA MAGGIORANZA E FA L’EN PLEIN SULL’EUROPA, PER L’ORDINE DEL GIORNO DI FRANCESCA BRIANZA CHE CHIEDE LA PREVENZIONE C’È L’UNANIMITÀ

Infine, sono stati discussi gli ordini del giorno, che in tutto erano otto. Il primo, presentato dal consigliere Matteo Bianchi e che chiedeva all’amministrazione comunale di «Farsi parte attiva per ospitare qualche riunione del comitato delle Regioni, e di indire consigli comunali dedicati alla tematica europea». Inoltre, chiedeva «di farsi parte attiva per creare sinergie con i distretti qui esistenti che abbiano interesse internazionale come quello aerospaziale». ha ricevuto non solo il parere favorevole del sindaco Galimberti, ma anche il plauso di molti consiglieri di maggioranza: da Maria Paola Cocchiere a Guido Bonoldi da Luca Paris a Helin Hildiz ed è stato anche approvato all’unanimità.

E’ stato approvato anche l’ordine del giorno di Salvatore Giordano che prevedeva la richiesta di un consiglio comunale dedicato solo al PNRR: raccolto il parere favorevole del sindaco Davide Galimberti è stato appoggiato anche dal Presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini ed è stato approvato con 25 voti favorevoli e un solo astenuto.

Diversa sorte hanno avuto invece gli ordini del giorno presentati da Stefano Angei sulla razionalizzazione dei costi del comune e per l’efficientamento energetico e amministrativo, da Simone Longhini sulla soppressione della ciclabile di via XXV Aprile, da Luca Boldetti sulla riduzione della Tari per le attività produttive.

Approvato in fretta invece l’ordine del giorno di Barbara Bison sul canile di Varese. Il suo provvedimento era considerato infatti dal consiglio il punto finale dell’accordo siglato con Stefano Angei nella prima serata proprio sul canile: dopo la sua approvazione, i 10mila euro per i loro gestori è diventato un impegno concreto.

Approvato, ma a maggioranza, anche l’ordine del giorno del capogruppo PD Giacomo Fisco: un provvedimento che, dopo avere attaccato il Governo sulla mancanza di risorse per i comuni, chiede all’amministrazione che in caso di arrivo di risorse aggiuntive le stesse vengano affidate a servizi sociali, educativi e manutenzioni.

Approvato infine all’unanimità l’ordine del giorno di Francesca Brianza, che chiede all’amministrazione di: “Assumere tutte le misure idonee, anche in collaborazione con altri enti del territorio per organizzare e incrementare campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno, ma anche promuovere la cultura della prevenzione in altre patologie, come diabete, sordità, osteoporosi”: un impegno in particolare è stato preso dal consigliere delegato alla sanità Guido Bonoldi, affinchè venga messo in pratica al più presto.

BILANCIO PASSATO A MAGGIORANZA SENZA SORPRESE NE DEFEZIONI

La discussione, durata praticamente due sedute, si è conclusa con il voto al bilancio, che ha visto 21 voti favorevoli e 11 contrari. Un voto che ha visto maggioranza e minoranza divise ordinatamente, senza particolari sorprese: quello che per la maggioranza era un “bilancio coraggioso”, per la minoranza è stato semplicemente definito “mediocre” e non ha spostato nulla degli equilibri iniziali, malgrado le tante tempeste nel bicchiere degli ultimi consigli, scatenate in entrambe le posizioni.