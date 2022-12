Approvato il piano di diritto allo studio a Luvinate, 80 mila euro tra iniziative ed investimenti

Ammonta ad oltre 80.000 euro il piano Diritto allo Studio approvato ieri sera (mercoledì 30 novembre) dal consiglio comunale di Luvinate. Una cifra corposa che andrà a sostegno delle realtà educative del territorio.

25.000 euro per la Scuola Materna, quasi 10000 euro per il sostegno a progetti per la Scuola Primaria come il bilinguismo, quasi 35000 euro per il supporto alla educativa scolastica per soggetti più fragili e circa 20000 euro per il pagamento delle sole utente della Scuola Primaria.

«Confermiamo la nostra attenzione al cuore delle nostra comunità, che sono Asilo e Scuola e famiglie. Mettiamo in campo risorse importanti e non scontate per un piccolo comune. Sappiamo però che non sono certo spese, ma investimenti per il futuro nostro e di ciascuno dei bambini e ragazzi coinvolti», commenta il sindaco Alessandro Boriani.