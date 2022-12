Approvazione del Bilancio, il commento del sindaco di Varese: “Grande responsabilità, a dispetto del Governo e dell’ostruzionismo di certe minoranze”

Il Consiglio comunale di Varese ha approvato ieri sera, giovedì 22 dicembre, il Bilancio di previsione, il documento che contiene il piano delle opere e degli investimenti per i prossimi anni e la spesa corrente per garantire la vita quotidiana e tutti i servizi della città.

Per quanto riguarda la prima parte del bilancio, quello che riguarda le opere, sono oltre 150 milioni le risorse previste in programma. Di queste nel 2023 vedranno la luce opere per almeno 90 milioni, di cui 85 milioni arrivano dai contributi legati al PNNR.

Per quanto riguarda invece le varie aree e i servizi ai cittadini il Bilancio, spiega la nota del comune «Garantirà la stabilità degli anni precedenti senza aumenti per i cittadini su tariffe e tasse». Tra i servizi garantiti c’è il trasporto gratuito delle persone disabili, i servizi agli anziani, quelli scolastici parascolastici e sociali, gli amministrativi e altro ancora come illuminazione e la sicurezza. Gli utili sui dividendi che arrivano dalle società dove il Comune ha una partecipazione azionaria quest’anno verranno utilizzati per garantire i servizi sociali ed educativi, ad esempio l’iniziativa “Nidi Gratis”.

«Anche quest’anno approviamo il bilancio entro il 31 dicembre – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Questo è un risultato importante perché vuol dire garantire alla città di rimanere in piena attività programmando con consapevolezza il futuro dei prossimi 12 mesi. Da molti questo documento è stato definito un bilancio coraggioso perché viene approvato in un periodo estremamente difficile e senza certezze degli aiuti da parte dello Stato verso gli enti locali, come denunciato da Anci in più occasioni. Nelle ultime ore poi il Governo ha fatto anche di peggio: ha prima per sbaglio accolto un emendamento che stanziava significative risorse per gli enti locali per garantire i servizi essenziali ai cittadini. Poi, una volta accortosi dell’entità delle risorse, ha deciso di toglierle per finanziare altre spese che non avevano copertura. Solo che queste risorse sono essenziali per i Comuni e i cittadini perchè servono ad effettuare quelle manutenzioni di cui c’è fortemente bisogno e potenziare i servizi».

Inoltre, non sono ancora stati confermati per il 2023 i contributi statali che negli anni passati hanno aiutato le casse comunali sia per compensare le spese legate al covid e alle difficoltà dei cittadini e delle imprese sorte a seguito della pandemia che all’incremento dei prezzi di energia. Si parla di 11 milioni di euro di contributi nel 2020 e di oltre 3 milioni nel 2021 e 1 milione nel 2022. Oltre a questo, a pesare sulle casse del Comune c’è anche l’inflazione che graverà per circa 600 mila euro l’anno, circa il 12% su tutte le spese che l’amministrazione dovrà sostenere.

«A questo – prosegue l’assessore Cristina Buzzetti – si aggiunge che, per la prima volta dal 2016 ad oggi, siamo arrivati al momento del voto del bilancio di previsione dei comuni italiani non conoscendo ancora i contenuti veri e definitivi della manovra di bilancio dello Stato. Così al momento sappiamo solo che le somme al momento messe a disposizione da parte del Governo per far fronte al rincaro energetico per gli enti locali sono totalmente insufficienti. Per il Comune di Varese saranno sufficienti per circa il 5% delle esigenze preventivate. Allo stesso tempo non risultano previsti stanziamenti per i comuni per sostenere gli effetti del condono fiscale sulle cartelle di cui si parla. Anche questa avrà ricadute sul bilancio del Comune di Varese».

«In questa situazione dunque – aggiunge Galimberti – Ci è sembrato ancora più assurdo durante il Consiglio l’atteggiamento di una parte dell’opposizione, che è apparso più una forma di ostruzionismo che una reale collaborazione per l’interesse della città. Nelle scorse serate ci siamo trovati a dover discutere oltre cento emendamenti presentati dall’opposizione tutti uguali, in cui si è chiedeva di spostare pochi euro da un capitolo di spesa ad un altro senza un vero disegno o progetto per Varese. Nessuna proposta seria per la città dunque, che in questo momento invece si aspetta concretezza e risposte sui veri problemi delle famiglie. Invece, in linea con l’impostazione responsabile della maggioranza, è stato apprezzato l’atteggiamento costruttivo e propositivo di alcuni esponenti, come i consiglieri Matteo Bianchi e Roberto Puricelli, anche in ragione della consapevolezza che le risorse in favore degli enti locali nella manovra statale non saranno rilevanti. Alla fine però il bilancio è stato approvato dalle forze di maggioranza in segno di grande responsabilità per la città e con alcuni ordini del giorno che impegnano il Consiglio e la Giunta a stanziare nelle successive variazioni le risorse che saranno a disposizione durante l’anno per quelli interventi ritenuti prioritari come i servizi e le manutenzioni».