Arriva da Somma Lombardo il nuovo direttore della Chirurgia di Magenta

Nato a Somma Lombardo e formato a Varese. È il dottor Camillo Leonardo Bertoglio il nuovo direttore Uoc chirurgia generale dell’Ospedale di Magenta dell’Asst Ovest Milanese. Il medico è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza del direttore sanitario Cesare Candela e del direttore medico di presidio Chiara Radice.

Nato il 25 giugno 1975 Bertoglio è sposato e padre di due bimbi. Ha iniziato l’esperienza professionale all’Ospedale di Varese. La nuova guida della chirurgia magentina, in questi anni, ha seguito personalmente l’iter formativo di molti chirurghi specializzandi graziealla collaborazione con la Scuola di Specialità in Chirurgia Generale dell’università Statale di Milano per la quale svolge anche attività didattica con lezioni frontali ed attività di tutoraggio per esercitazioni pratiche in chirurgia laparoscopica. In ambito formativo ha collaborato per anni con l’AIMS Academy, il primo centro multidisciplinare italiano, terzo in Europa, completamente dedicato alla ricerca e alla formazione in chirurgia mini-invasiva avanzata, con organizzazione periodica di corsi nazionali ed internazionali comprendenti attività di “hands on training”.

Il dottor Bertoglio ha sottolineato di credere «fortemente nel ruolo insostituibile e nel valore aggiunto della Sanità pubblica, soprattutto in un periodo storico di particolare difficoltà come quello attuale». Il medico ha preso servizio a Magenta il primo settembre ed ha avuto già modo di verificare le «potenzialità del suo nuovo ambito professionale negli Ospedali di Magenta ed Abbiategrasso» dove ha conosciuto colleghi, infermieri e personale sanitario «molto preparati e con tanta voglia di fare, disponibili a mettersi in gioco per attuare un vero cambiamento verso l’eccellenza, ponendo sempre al centro il paziente e la sua complessità».

Sempre l’ospedale di Magenta conta altri due nuovi ingressi: il dottor Antonio Mincione direttore UOC ORL e il dottor Matteo Maggioni direttore UOC Urologia