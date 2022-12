Arriva la laurea per Alessio, il giovane vignaiolo che si divide fra studi, lavoro e volontariato

Siamo certi che avrà festeggiato con un buon bicchiere di “Rarum” , proprio una delle bottiglie di Merlot, il vino frutto di tante sue giornate di lavoro.

Il 30enne Alessio Ferioli, di Gorla Maggiore, si è laureato alcuni giorni fa in scienze agrarie all’università statale di Milano, con una tesi dal titolo “Gestione delle acque reflue in agricoltura: analisi dell’innovazione attraverso l’indagine brevettuale” e la votazione di 104/110.

Il giovane ha portato a compimento anni di impegno e sacrificio, soprattutto perché l’università è stata solo una delle attività che lo impegna nel suo quotidiano.

Ferioli è infatti una delle anime del progetto che da qualche anno ha riportato in attività l’antica vigna gorlese cosiddetta “del Nando”, rinata grazie all’associazione amici della vigna del colle di san Vitale

L’associazione sta crescendo sempre più, distinguendosi per gesti di solidarietà e iniziative culturali che hanno catturato l’interesse di tanti gorlesi e anche di residenti negli altri paesi della valle Olona. Questo anche grazie al racconto periodico che Ferioli e gli altri volontari fanno sui social e sul gruppo Facebook di VareseNews Oggi in valle Olona pubblicando immagini della vigna in tutte le stagioni.

I lettori di VareseNews avevano avuto modo di conoscerlo due anni fa, durante la diretta per il lancio dell’iniziativa PiùVaresenews: fra i racconti scelti per descrivere la nostra provincia, c’era stata proprio l’esperienza della vigna gorlese.

A casa Ferioli abbondano la passione per le tradizioni del passato e per il lavoro di vignaiolo, ma non solo: a questo giovane della valle Olona non è mai mancata la voglia di impegnarsi anche nel sociale, soprattutto con i suoi amici dell’associazione SpazioZero Gruppo Giovani, sempre attiva sul territorio.

L’associazione SpazioZero insieme ai volontari dei Calimali in una delle tante iniziative lanciate in valle Olona

Per tutto questo, la laurea raggiunta ha un valore ancora più forte, perché suggello di una vita fatta di lavoro, volontariato e impegno sociale. Intorno a lui, a festeggiare questo risultato tanto atteso, amici, parenti e conoscenti, fieri di quello che questo giovane della valle Olona ha costruito finora.

Le bottiglie di Rarum, il vino della vigna di san Vitale

Vien voglia di essere ottimisti verso il futuro, a raccontare storie come quella di Alessio e di tanti giovani come lui che non hanno paura di impegnarsi per la propria comunità.

Da tutta la redazione di VareseNews e da chi scrive, i complimenti ad Alessio per questo bel risultato, certi che la laurea sarà il trampolino di lancio per obiettivi e sogni da agguantare e di cui brindare.. con un buon bicchiere di Merlot.