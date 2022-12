Arriva l’autunno vero: cieli grigi e neve sulle cime dei monti in provincia di Varese

«Un’area di basse pressioni sull’Europa centrale porterà peggioramento nel fine settimana, abbassandosi verso il golfo del Leone con venti umidi che raggiungeranno le Alpi da Sud – SW. Da martedì l’anticiclone si rinforzerà nuovamente sul Mediterraneo e correnti occidentali soffieranno sulle Alpi con condizioni meno perturbate». Il Centro geofisico prealpino definisce questo scenario per i prissimi giorni che si traducono in cieli grigi, freddo e pioggia: un clima squisitamente autunnale, in linea con la stagione

LE PREVISIONI

Venerdì «nuvoloso soprattutto tra le Alpi e la fascia pedemontana ma perlopiù asciutto o solo qualche goccia su Gardesano e Valtellina al mattino e sulle Prealpi Varesine e Lariane dal pomeriggio. Limite neve verso 800 m. In pianura più variabile e anche alcune schiarite». Sabato «giornata grigia. Cielo coperto e piogge che inizieranno nel corso della mattinata a partire dalla fascia padana. Neve inizialmente a 900 m, in rialzo a 1200 m in serata. Foschia, cime alpine e prealpine avvolte nelle nubi», domenica «ancora cielo coperto e piogge, localmente moderate lungo i rilievi e deboli in pianura. Meno freddo. Limite neve in rialzo oltre 1300-1400 m. Foschia. Cime alpine e prealpine nelle nubi».

LA TENDENZA

Lunedì 5 dicembre: al mattino molto nuvoloso e ultime piogge. Nel pomeriggio miglioramento e asciutto. Martedì 6: in parte soleggiato ma con nebbie o nubi basse in dissoluzione al mattino sulla pianura.