Arrivano 125 milioni per sostenere il trasporto pubblico in Lombardia

35 milioni e mezzo per Trenord, ma anche 5 milioni per i bus dell’area pedemontana e ben 50 per l’area di Milano. In totale sono 125 i milioni di euro distribuiti dalla Regione per il sistema dei trasporti, messi in difficoltà (dal punto di vista finanziario) da crisi energetica e riduzione del traffico durante la pandemia.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, e prevede la ripartizione dei fondi ministeriali per la compensazione della ‘riduzione dei ricavi da tariffa’ a seguito dell’emergenza pandemica.

«Si tratta di risorse necessarie – evidenzia l’assessore Terzi – per ristorare le aziende del Tpl che hanno subito gravi perdite durante l’emergenza Covid. Le compensazioni dei mancati ricavi sono utili a garantire un equilibrio finanziario alle imprese del settore che erogano un servizio pubblico imprescindibile”.

Per Regione Lombardia le erogazioni avvengono direttamente a favore di Trenord per i servizi ferroviari e tramite le sei Agenzie del Tpl e l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro per i servizi autofilometrotranviari e lacuali. La delibera regionale prevede l’attribuzione di 125.141.569 euro, sulla base del decreto interministeriale n.289/2022, e il riparto di 104.602.296 euro, ovvero il 90% della cifra complessiva che rappresenta la quota subito erogabile ai soggetti beneficiari. Mentre il restante 10% (pari a 20.539.272 euro) potrà essere riconosciuto solo a seguito della conclusione, da parte degli enti affidanti, delle verifiche di non sovracompensazione previste dalla normativa di settore.

Con questi 125 milioni, sale dunque a 205 milioni il totale delle risorse assegnate dallo Stato alla Lombardia a copertura dei mancati ricavi 2021.

Il riparto delle risorse

Di seguito il riparto delle risorse per mancati ricavi 2021 tra i soggetti beneficiari, di cui la delibera consentirà l’anticipazione (104,6 milioni di euro). I criteri di

riparto a favore dei singoli beneficiari sono stati stabiliti dal Ministero.

– Agenzia Tpl di Bergamo: 4.070.091 euro.

– Agenzia Tpl di Brescia: 5.799.213 euro.

– Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese: 5.255.393 euro.

– Agenzia Tpl Città metropolitana di Milano-Monza-Lodi-Pavia:

51.261.773 euro.

– Agenzia Tpl di Cremona-Mantova: 2.024.696 euro.

– Agenzia Tpl di Sondrio: 321.244 euro.

– Servizio ferroviario Trenord: 35.618.175 euro.

– Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro:

251.708 euro.