Artigianale o industriale? Alla Biblioteca Frera di Tradate si parla di panettone

Come scegliere il dolce giusto per il pranzo di Natale e per le innumerevoli occasioni di festa che ci attendono nelle prossime settimane? Quali sono le caratteristiche che rendono differente un panettone artigianale da uno prodotto dalla grande industria alimentare?

Proprio il principale dolce natalizio sarà al centro della scena nell’incontro organizzato per la serata di giovedì 15 dicembre (20,30) alla Biblioteca Frera di Tradate. Prosegue infatti il ciclo di incontri sulla consapevolezza alimentare voluto dall’Associazione Donna Oggi che si è già occupata di tematiche simili nei mesi scorsi.

A trattare l’argomento sarà presente la dottoressa Alessia Gritti, tecnologa alimentare con una ventennale esperienza in questo settore. Sarà l’occasione giusta per fugare dubbi, soddisfare qualche curiosità e approfondire un “argomento” che è sotto gli occhi e… sotto i denti di tutti noi.