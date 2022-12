Artigianato, a Rho apre i battenti la fiera anche dal sapore varesino

La cifra colpisce, perché secondo gli organizzatori dal 3 all’11 di dicembre nello spazio espositivo di Rho metteranno piede un milione di persone in occasione dell’edizione 2022 dell’Artigiano in fiera, l’evento dicembrino che molti vedono come la prima boa di salvataggio per approdare al Natale senza pensieri, coi regali comprati e messi direttamente sotto l’albero.

La carica dei 3000

È un evento che accoglie 3mila artigiani e più di 100 paesi rappresentati. L’ingresso è gratuito e attira persone da Milano e in generale da tutta la Lombardia e nei padiglioni della fiera sono disponibili diverse scelte legate anche al gusto e alla tradizione alimentare a seconda delle provenienze, ma anche eventi, danze e musiche che promuovono la cultura e l’identità di ogni popolo e che, «all’interno del contesto territoriale, rendono unica e originale l’esperienza del visitatore».

Uno spazio importante viene destinato alle singole regioni italiane che in ciascuno degli stand ad esse dedicati offrono di tutto.

La Varese che non ti aspetti

E Varese? Sul sito sono presenti diversi percorsi di ricerca che permettono di verificare il numero di espositori a seconda della provenienza. Varese vanta 13 operatori che spaziano in diverse categorie merceologiche: si trovano produttori di alimenti e pasta in particolare realizzati in legumi, integratori alimentari, abbigliamento e birre realizzate in birrifici artigianali o decorazioni in legno. L’idea della manifestazione è quella dell’acquisto itinerante attraverso gli stand che si possono visitare e dove vengono fatte le compere in maniera diretta, al banco, Ma è possibile anche fare shopping on line. E anche con l’e-commerce si possono trovare delle sorprese facendo una ricerca per prodotti venduti rispetto alla provenienza: dalla provincia dei Sette laghi arrivano composizioni (puzzle) realizzate in elastici vedi il disegno della Torre Eiffel, lo skyline di Roma o la statua della Libertà di Ny; oppure pantofole, integratori proteici e alimentari.