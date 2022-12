Assegnato agli agenti della locale di Induno Olona Premoli e Mantovani il premio regionale Savarino

È stato assegnato al Sovrintendente della Polizia locale di Induno Olona Walter Premoli e all’assistente scelto Andrea Mantovani il premio in memoria di Nicolò Savarino istituito da Regione Lombardia.

La decisione di assegnare il riconoscimento è legata all’intervento degli agenti effettuato il 12 novembre scorso per sventare un furto nella locale RSA.

Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che si era introdotto nella RSA spaventando gli anziani ospiti.

I due erano arrivati a piedi alla residenza riuscendo a riportare l’uomo, di circa 30 anni e di corporatura robusta, all’estremo mettendo in sicurezza gli ospiti non autosufficienti. Una volta fuori, avevano chiamato i carabinieri che erano intervenuti e avevano portato l’uomo in caserma. Qui, con la scusa di andare ai servizi, lo stesso fuggiva in modo rocambolesco ma era stato nuovamente fermato dall’agente Premoli che, nel tentativo di impedire la fuga, aveva riportato lesioni personali. Il trentenne veniva a questo punto identificato e condotto nel carcere di Varese.

Il premio Savarino è stato istituito in ricordo dell’agente appartenente al Corpo di polizia locale del Comune di Milano, deceduto il 12 gennaio 2012 nello svolgimento del proprio dovere. Viene assegnato ogni anno dalla giunta regionale agli operatori che si siano particolarmente distinti nello svolgimento del servizio di prossimità appiedato o con velocipede, in situazioni risultate gravemente pericolose per l’incolumità personale;