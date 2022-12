Astuti: “Regione aumenti le risorse per acquistare nuovi macchinari all’ospedale di Varese”

La Regione aumenti le risorse per l’acquisto di nuovi macchinari all’ospedale di Circolo di Varese. A chiederlo, con un emendamento al bilancio che sarà discusso la settimana prossima in aula, è il consigliere regionale e capogruppo del Pd in Commissione sanità, Samuele Astuti che spiega: «L’ospedale di Circolo da tempo attende nuovi macchinari da sostituire o aggiungere a quelli presenti, spesso ormai obsoleti, in diversi reparti. Per questo ho chiesto che con il bilancio siano aumentati di 730 mila euro i fondi destinati all’ospedale».

Le risorse saranno destinate a finanziare un nuovo misuratore di radioattività nel corpo umano, un nuovo spettrometro, tre nuovi contaminametri superficiali, un contatore mani-piedi dedicato alle emergenze nel triage del pronto soccorso, un nuovo irraggiatore di emoderivati con tubo a raggi x per sostituire quello attuale al Centro trasfusionale.