Auto incidentata e colonnina TIM divelta a Luino

L’auto scivola sul ghiaccio e colpisce un mezzo in sosta, ammaccando il paraurti e distruggendo una colonnina della TIM.

È successo ieri sera (giovedì 15 dicembre) a Luino, in via Pianazzo, all’altezza della svolta per la frazione. Una macchina, probabilmente a causa del manto scivoloso dovuto alla nevicata che si è abbattuta sulla località, è andata a scontrarsi con un’autovettura parcheggiata lungo la strada, causando un ingente danno e sradicando anche una colonnina della TIM.

L’autore del sinistro in un primo momento non ha lasciato traccia di sé, a parte alcuni pezzi di carrozzeria rinvenuti sul luogo (il responsabile è tornato la mattina di venerdì e ha avvertito la proprietaria dell’auto dell’incidente). Leggermente ammaccato anche un altro mezzo che era posteggiato dietro la macchina danneggiata. Chi ha notizie può rivolgersi alle forze dell’ordine.