Autostrada A26: chiuso lo svincolo di Sesto Calende per asfaltatura

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà completamente chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 5:00 alle 21:00 di lunedì 5 e di mercoledì 7 dicembre. Sarà inoltre chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso A26 e verso A8, dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 dicembre. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, al km 12+000, o di Besnate al km 4+000.

foto di repertorio