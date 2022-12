Avviso di vendita senza incanto di appartamenti e autorimesse a Samarate

La MONTEVECCHIO SOC. COOP. IN LIQ. IN L.C.A. – D.M. 300/18 Ministero dello Sviluppo Economico – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 124 del 30/05/2018 – a seguito di intervenuta autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza della Procedura concorsuale

AVVISA

che il giorno 30/01/2023 alle ore 15.00 presso il Dott. GIANFRANCO MANFREDI, Notaio in Cantù (CO) – con Studio in Corso Unità d’Italia n. 14 – si terrà la vendita senza incanto di immobili sociali di proprietà della intestata procedura (blocco unico costituito da n. 2 APPARTAMENTI e n. 2 AUTORIMESSE nel comune di Samarate) il tutto come meglio esposto nella documentazione allegata all’avviso di vendita disponibile sul sito internet www.astalegale.net, al prezzo base di complessivi Euro 181.200,00 (centottantunomiladuecento/00) con le prescrizioni ivi indicate.

Trattasi di beni immobili meglio identificati nella documentazione in allegato a detto avviso ed altresì disponibile previo appuntamento presso lo studio del Notaio Gianfranco Manfredi con studio in Corso Unità d’Italia n. 14 a Cantù (CO).

Per ulteriori informazioni pregasi visionare l’avviso di vendita e tutta la documentazione utile ivi allegata (perizie, planimetrie, foto,ecc.) disponibile sul sito internet sopra indicato.

In particolare i beni sono meglio descritti nelle singole relazioni di stima reperibili sul sito internet www.astalegale.net, che devono essere consultate dagli offerenti ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Per fissare appuntamento per le visite agli immobili e per maggiori informazioni contattare il Commissario Liquidatore ai seguenti recapiti (e-mail: stefano.marchesano@studiomarchesano.com oppure tel. 051 3511248).