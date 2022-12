Babbo Natale al Cios e concerto di Gala, gli eventi a Besozzo

Ecco gli appuntamenti nel comune di Besozzo di questa settimana, tra eventi dedicati al Natale e non solo.

Lunedì 5 dicembre, alle ore 20.30, alla Sala Letture (via Mazzini, 10) ci sarà un incontro a cura del Tavolo del Clima nel quale si parlerà di comunità energetiche rinnovabili e di fotovoltaico. Relatori della serata saranno Fulvio Fagiani e Tiziano Pedroni. L’ingresso è gratuito.

Giovedì 8 dicembre, alle ore 20.30, presso la Chiesa dei SS. Alessandro e Tiburzio (via Indipendenza, 1) si potrà assistere al Concerto di Gala della Filarmonica di Besozzo. Dirigerà il Maestro Francesco Iannelli. L’ingresso è gratuito.

Sabato 10 dicembre, dalle ore 15.30 al Parco del Cioss (Besozzo superiore) ci sarà Babbo Natale a cavallo ad aspettare i più piccoli con caramelle, cioccolata calda per tutti a cura del Comitato Portaccia. I bambini potranno anche fare un giro sui pony. In caso di maltempo l’evento si terrà sotto il portico del Palazzo Comunale.

Lunedì 12 dicembre, alle ore 20.30, presso la Sala Letture (via Mazzini, 10), si incontrerà il gruppo di lettura per commentare il libro “Il rosmarino non capisce l’inverno” di Matteo Bussola. L’ingresso è libero.

(Foto di Giancarlo Tiranti)