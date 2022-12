Babbo Natale alla primaria Galilei porta doni, gioia e speranza ai bambini

Nella mattinata di ieri, per l’ultimo giorno di scuola prima della vacanze invernali, gli alunni della Galilei hanno trovato in ogni aula un sacco donato da Babbo Natale con all’interno una bellissima sorpresa: capellini che riportano il logo della scuola “ Guardiamo in alto” e un messaggio di augurio a scoprire ogni giorno la bellezza di poter imparare e di non dimenticare di essere luce, speranza, gioia e allegria.

In tarda mattinata nel giardino della scuola, tutte i bambini della Galilei ,con la voglia di stare insieme e di cantare parole di speranza, hanno augurato un sereno e buon Natale con la canzone “ Una stella a Betlemme”.

La stessa canzone era stata cantata dai bambini durante la festa di Natale con le famigli: in quella occasione gli alunni avevano drammatizzato la storia de “ Il Pacchetto Rosso” , un racconto letto in settimana dalle insegnanti e che ha entusiasmato i piccoli ma anche i grandi.

L’augurio dei bambini e delle insegnanti della Galilei è quello di vivere a pieno lo spirito del Natale , donando felicità, pace e amore agli altri e di ritrovare la speranza e la forza di affrontare le difficoltà!