Tra Babbo Natale e la musica della Filarmonica, il Natale in piazza a Lonate Pozzolo

Il gruppo NeAr (negozianti, artigiani, esercenti e produttori) di Lonate Pozzolo ha organizzato in piazza S.Ambrogio, domenica 18 dicembre, un doppio appuntamento natalizio.

Un evento che si inserisce nelle iniziative “Ecoalbero 2022”.

Il programma

Alle ore 11.30 è in programma un aperitivo per tutti offerto dal gruppo, mentre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 un incontro speciale dedicato ai più piccoli: un incontro con Babbo Natale.

Tutti i bambini, insieme alle loro famiglie, sono invitati a venire in piazza, ad imbucare la vostra letterina: possono portare quella che è stata distribuita nelle scuole materne o la vostra, ma se ne trovano da compilare anche direttamente in piazza.

Il tutto sarà allietato dalla musica della Società Filarmonica di Lonate Pozzolo.

Sarà, inoltre, una buona occasione per incontrare gli esercenti locali, che da sempre sostengono e alimentano l’economia locale del nostro paese, con un prezioso servizio di commercio di vicinato.