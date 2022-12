Back to Bach: la stagione del conservatorio Puccini di Gallarate guarda al Kantor di Lipsia, e non solo

Concerti, masterclass, workshop e presentazioni accompagneranno l’anno accademico 2022-2023 del conservatorio “Giacomo Puccini”di Gallarate: fulcro della Stagione “Back to Bach” è il trecentesimo anniversario dalla composizione del I volume del Clavicembalo Ben Temperato di Johann Sebastian Bach, opera che si pone come ideale punto di congiunzione tra antico e contemporaneo, instaurando un dialogo ideale tra compositori di diverse epoche.

La presentazione è avvenuta questa mattina, lunedì 5 dicembre (la conferenza stampa si è tenuta online). Si tratta di un «canovaccio» più che di una stagione teatrale definita, ha precisato il direttore Carlo Balzaretti: questo a causa del periodo di pesante indeterminatezza che il conservatorio, dopo essere stato statalizzato, essendo dipendente dal Ministero dell’Istruzione e Università, è in attesa lancinante dei nuovi docenti che dovrebbero arrivare all’inizio del 2023.

«Non è una stagione definitiva, bensì un progetto didattico-artistico-scientifico e di ricerca creato da Silvia Del Zoppo e Andrea Ferrario intorno a un progetto, la figura centralizzata di Johann Sebastian Bach e il clavicembalo», ha continuato Balzaretti.

«Il concept della stagione è l’anniversario del I volume del Clavicembalo Ben Temperato (il manoscritto fu terminato nel 1822). Il lavoro rappresenta il pane quotidiano di ogni buon musicista e si pone come opera ideale non solo come indagine sulla figura del musicista, ma anche come una lente attraverso cui osservare i musicisti successivi», ha spiegato Silvia Del Zoppo, pianista e musicologa del conservatorio.

Saranno coinvolti sia i docenti del conservatorio sia gli studenti, «che mai come quest’anno i nostri studenti saranno coinvolti nella stagione, che unisce didattica e performance».

Il programma di Back to Bach

Si parte sabato 10 dicembre, ore 21: protagonista del concerto di inaugurazione è Enrico Maria Baroni. Si tratta di un progetto che porta da tempo accostando i quintetti di Reger e Brahms, partendo dal primo che scrive l’ultima composizione in punto di morte nel 1916 e si rifà a Brahms ma anche a Mozart. «Reger ha guardato indietro ispirandosi a Brahms e Mozart, tant’è che la tonalità di La maggiore del quintetto è la stessa di Mozart. Reger ha preso come spunto Brahms per farne un omaggio. Volevamo fare un percorso musicale attraverso questo tipo di letteratura che non è sempre così eseguita, continuando nella ricerca di questo repertorio interessante», ha spiegato Baroni. Il progetto discografico verrà portato a Battesimo al Puccini – anche se c’è stata una prima esecuzione l’anno scorso a Roma, ai concerti del Quirinale (ma solo i due quintetti non erano stati accostati).

Qualche giorno prima, però, giovedì 8 dicembre (alle 15) è in programma nella chiesa di Santa Maria Assunta di Lonate Pozzolo il concerto corale con protagonisti gli studenti delle classi di canto e di esercitazioni corali.

Il concerto di Natale sarà mercoledì 14 dicembre: un appuntamento all’insegna della musica e dei talenti del Puccini, all’insegna dell’unione e della condivisione; sarà poi la prima vera uscita pubblica del laboratorio di fiati. Nel presentare il programma, Andrea Ferrario ha affermato che «le masterclass e i workshop sono protagonisti più che mai, in modo da far conoscere agli studenti docenti di livello internazionale. Il primo ospite sarà Davide Simoncini».

Da sottolineare il concerto-conferenza di domenica 26 febbraio, all’interno del festival Filosofarti, incentrato sul tema del limite: i ragazzi interverranno suonando brani per chitarre, pianoforte e altri brani legati a questo tema.

La stagione, ad oggi, è fissata fino a giugno, ma ci sono ancora dei fuoriprogramma che ancora non sono stati inseriti e altri eventi che devono essere ufficializzati, come i concerti in collaborazione con le altre scuole del territorio, i concerti in sedi esterne al Teatro del Popolo per valorizzare la musica, la città e il conservatorio grazie alla collaborazione con il Comune (sono previsti in estate), e quelli previsti in autunno, fino a fine ottobre.

Tutti i concerti presso il Teatro del Popolo – via Palestro, 5 – Gallarate, salvo ove diversamente indicato. Stagione concertistica pucciniL’ingresso è libero con prenotazione.