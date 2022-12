BaèNatale: il 2 dicembre apre il mercatino in piazza San Giovanni

Sarà inaugurato venerdì 2 dicembre, alle 17.00, il mercatino di Natale allestito in piazza san Giovanni a Busto Arsizio: negli chalet sarà possibile trovare prodotti gastronomici del territorio e di alcune regioni italiane, oltre a idee regalo originali. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre dalle 10.00 alle 19.00 (tranne il lunedì mattina).

Il taglio del nastro sarà accompagnato da un’esibizione della scuola di danze irlandesi Gens d’Ys e dalla musica del coro Gospel della Nuova Busto Musica.

Ai bambini presenti sarà regalato un buono per lo zucchero filato.

In piazza, tra gli chalet, è stata posizionata un’antica giostra a cavalli che attirerà l’attenzione dei più piccoli, come il trenino che partirà proprio dalla piazza san Giovanni per il suo tour tra le vie della città (orari: venerdì 2 dicembre 15.30 – 18.30; sabato domenica e festivi mattino 10.30 – 12.30 e 15.30 – 18.30. Biglietti: 1 € bambini fino a 3 anni, 2 € dai 3 anni in su).