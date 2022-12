Bakery e pancake: nel cuore di Sesto Calende la golosa puntata di “Quelli delle Sette”

Il format radiofonico del Distretto del Commercio aprirà il weekend di Sesto Calende in diretta dalla pancake factory: venerdì 9 dicembre una puntata all’insegna del gusto e alla scoperta dell’inglese, del Parco del Ticino e della ginnastica dinamica militare

Prosegue il tour tra Basso Verbano e Sempione per Quelli delle Sette, il format radiofonico del distretto del Commercio in onda sulle frequenze di Radio Village Network ogni venerdì sera, rigorosamente a partire dalle 19 fino alle 20:30

Anche questa sera, venerdì 9 dicembre il trio di speaker formato da Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani sarà per il secondo weekend consecutivo nella città dove il programma radiofonico è nato: a Sesto Calende, all’iconico Pancake Factory, “l’american bakery” nel cuore della città cerniera tra Verbano, Ticino e Sempione, in Piazza Cesare Abba 5.

Sarà un “impegnativo slalom tra pancakes e cheesecake” quello che vedrà impegnati ‘Quelli delle Sette’, per fare impresa e territorio attraverso le loro puntate “serie” e, al tempo stesso, “scanzonate”.

Come vuole la tradizione del format, anche nella puntata di domani non mancheranno nuovi ospiti, volti noti del territorio che si racconteranno ai microfoni di Quelli delle Sette. Tra i protagonisti all’appuntamento alla pancake factory, dunque, Cristiano Nericcio , geologo e guida naturalistica del Parco Ticino, che non solo parlerà di temi al territorio ma farà una correlazione tra due fenomeni di estrema attualità: i cambiamenti climatici ed i migranti.

Sarà poi il momento di Elena Demicheli di Casa Darlena, una realtà pittoresca ed accogliente sita a Lisanza, dove, dai più piccoli a più grandi, si insegna Inglese, mentre chiuderà la puntata Alessandro Rovelli della Ginnastica Dinamica Militare, una realtà da poco arrivata a Sesto Calende che si basa su una preparazione atletica adattiva basata su allenamenti interamente a corpo libero. Adatto a tutti, senza attrezzi prevede una conduzione dell’allenamento da parte dell’istruttore con comandi in stile militare ed atleti sincronizzati.

COME ASCOLTARE “QUELLI ALLE SETTE”

Basterà collegarsi venerdì 9 dicembre 2022 dalle 19 alle 20:30 per ascoltare questo nuovo appuntamento di un programma che fa delle figure che animano il territorio una propria peculiarità. Come? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Un programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13:30 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Sesto alle 7’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner.

QUI LE PRECEDENTI PUNTATE DEL FORMAT