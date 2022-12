Bambini alla scoperta degli angeli di Castiglione Olona, tra Battistero e Museo della Collegiata

Speciale percorso per bambini con laboratorio “C’è posto per Valentino tra gli angeli di Masolino?” venerdì 30 dicembre alle ore 10.30 e 15

“C’è posto per Valentino tra gli angeli di Masolino?” è lo speciale percorso animato b anni alla scoperta degli angeli dipinti e scolpiti tra Battistero e Museo della Collegiata di Castiglione Olona in programma venerdì 30 dicembre in mattinata, alle ore 10.30, e nel pomeriggio alle ore 15. In entrambi gli appuntamenti lo speciale percorso di visita terminerà con uno speciale laboratorio finale a tema.

Valentino è un angelo che va piano, anzi pianissimo, e così spesso arriva tardi, anzi tardissimo, perché a Castiglione Olona sarebbe dovuto atterrare 600 anni fa. Ora che finalmente è arrivato, vorrebbe un posticino tra gli angeli affrescati da Masolino in Collegiata, ma non è facile.

“Non sai che quel giorno c’ero solo io?” – dice l’angelo dell’Annunciazione. “Non vedi che siamo già una moltitudine?” – dicono gli angeli della Natività. “Non vorrai rompere la nostra perfetta simmetria?” – dicono gli angeli che portano Maria in cielo. “Non abbiamo bisogno di un cambio, grazie” – dicono gli angeli di pietra sulla tomba del cardinale Branda Castiglioni.

Forse Valentino troverà ospitalità in Battistero? E se andasse in Museo?

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a didattica@museocollegiata.it.

L’attività, comprensiva di percorso e laboratorio ha un costo di 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro).

IL MUUSEO DELLA COLLEGIATA È APERTO DURANTE LE FESTE

Il Museo della Collegiata resta visitabile durante tutto il periodo natalizio, da mercoledì a domenica.

Lunedì 26 dicembre il Museo sarà eccezionalmente aperto al pomeriggio (ore 15.00 – 18.00). Al mattino (ore 10.30) sarà celebrata la Santa Messa per Santo Stefano, uno dei patroni della Collegiata.

Il Museo sarà chiuso il 24, 25, 31 dicembre e il 1 gennaio, mentre resterà aperto anche il 6 gennaio (10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00).

Gli orari in breve:

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi (6 gennaio) 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Lunedì 26 dicembre apertura straordinaria 15.00 – 18.00

Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso