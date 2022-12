Bando del Comune di Castiglione Olona per sette volontari del Servizio civile universale

Aperti i termini per presentare la domanda al bando per la selezione di n°7 volontari del Servizio Civile Universale da svolgere al Comune di Castiglione Olona. Il bando è riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e per potersi candidare occorre presentare domanda di partecipazione tramite piattaforma DOL (domanda on-line) entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023.

I progetti finanziati sono:

n°1 POSTO per il progetto “TESORI D’ITALIA: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NEI COMUNI DEL NORD ITALIA” – Settore Ambiente (Area Tecnica)

n°2 POSTI per il progetto “VOLONTARI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI E DELLE LORO FAMIGLIE” – Settore Assistenza (Area Servizi Sociali e Istruzione)

n°3 POSTI per il progetto “TROVA L’ARTE IN LOMBARDIA” – Settore Cultura/Musei/Biblioteca (Area Cultura e Marketing Territoriale)

n°1 POSTO per il progetto “CRESCI CON ME. PERCORSI EDUCATIVI NEI NIDI IN PROVINCIA DI VARESE” – Settore Educazione (Area Servizi Sociali e Istruzione)

La durata dell’impegno nel progetto sarà di 12 mesi, per 25 ore settimanali, con certificazione delle competenze e tutoraggio e verrà riconosciuto un contributo economico mensile di € 444,30 e a fine servizio il rilascio di un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domande On-Line) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 (la modalità di presentazione della domanda avverrà on-line tramite SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tutti i possibili candidati devono possedere lo SPID al momento di presentazione della domanda di Servizio Civile)

Tutte le informazioni riguardanti il bando di selezione e i dettagli sui progetti sono disponibili sul sito www.gestioneserviziocivile.it

Per informazioni generali:

– Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia: www.scanci.it / email: info@gestioneserviziocivile.it / tel. 02.72629640

– Comune di Castiglione Olona: www.comune.castiglione-olona.va.it / tel. 0331.824801 (Int. 3 Area Servizi Sociali, Int. 5 Area Tecnico, Int. 9 Area Cultura)