Il “Bar Ristorante Forcora” riapre i battenti: sarà la Val Veddasca Turismo a gestirlo

Buone notizie per la Forcora: il Bar Ristorante Forcora riaprirà e lo farà all’insegna di tante novità. La comunicazione arriva a soli pochi mesi di distanza dall’annuncio di chiusura fatto dall’ex storico gestore Simone Riva Berni, partito per una nuova avventura imprenditoriale a Zanzibar.

Ad aggiudicarsi il bando di gara, mediante asta pubblica, è stata la Val Veddasca Turismo srl fissando un canone annuo pari a 21.666 euro, circa 5.000€ in più di quello fissato dal municipio (16.800) e 1.500€ di quello proposto dalla “Trattoria Saredi”, l’altra realtà imprenditoriale partecipante al bando.

La Val Veddasca Turismo è una società nata lo scorso anno con l’obiettivo di rilanciare la Val Veddasca attraverso lo sport e l’escursionismo, intenzioni che li accompagneranno anche in questa nuova avventura. Non solo un punto di ristoro quindi, il nuovo Bar Ristorante Forcora promuoverà, oltre allo sci, anche tante e diverse attività, come la moutain bike e il trekking.

«Siamo attivi già da fine giugno con il Gallo Phorcello, un punto vendita di prodotti locali che garantisce anche noleggio di e-bike e proposte di escursioni – racconta lo storico ristoratore di Val Veddasca Turismo Mauro Ranieri -. Va da sè che quando abbiamo visto la pubblicazione del bando, ci siamo subito buttati. Io e i miei soci, Francesca Campoleoni, Giuseppe Chirico, Sabrina Pirola e Guido Pittore, crediamo fortemente in questo progetto, la Forcora deve vivere 365 giorni l’anno ».

Il bando durerà sei anni, rinnovabili una volta sola, e l’apertura è fissata a partire dal 5 aprile 2023 (data di scadenza del vecchio contratto), anche se l’auspicio, della società stessa e dell’amministrazione, è quello di riuscire ad aprire il prima possibile.