Basilica di san Vittore gremita per il tradizionale concerto di Natale del Greensleeves Gospel Choir

È stato un successo il tradizionale concerto di Natale a Varese in Basilica San Vittore. Sul palco il Greensleeves Gospel Choir, Le Pop Up e i cori dell’Accademia Solevoci: il Pop Lab, il Gospel Lab, e i Blooming Kids

In una chiesa gremitissima, è andato in scena ieri sera, mercoledì 28 dicembre “Christmas Melodies”, giunto quest’anno alla XX edizione. Una data all’interno della settimana di Natale che è diventata negli anni un appuntamento in musica imperdibile per molte famiglie varesine.



Sul palco l’amatissimo e conosciutissimo Greensleeves Gospel Choir, le giovani e talentuose Pop Up, oltre ai cori dell’Accademia Solevoci: i piccoli cantori dei Blooming Kids, il Pop Lab e il Gospel Lab. L’organizzazione è, come sempre, quella del team dell’Associazione Solevoci, la direzione artistica è del Maestro Fausto Caravati. Al contrabbasso, Luca Caiazza; alla batteria, Pietro Losito; al pianoforte, Christian Tassi. Dirigono: Fausto Caravati, per il Greensleeves Gospel Choir, le Pop Up e il Pop Lab; Valentina Principato, per il Gospel Lab; Francesca Sangalli e Anna Gaspa, per i Blooming Kids.

https://www.accademia.solevoci.it/

Info@solevoci.it