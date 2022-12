Il bello del calcio e la beneficenza: a Ternate il “Trofeo della Befana” fa bene al cuore

Dal 2 al 7 gennaio nella palestra di Ternate si svolgerà la prima edizione de “Il torneo della Befana”, organizzata dalla Ternatese. Un evento al quale parteciperanno 20 società del territorio e vedrà impegnati circa 230 bambini nati nel 2015.

La particolarità di questo torneo è che sarà a scopo benefico e con parte dei proventi verrà aiutata l’Associazione “I Colori del Sorriso” che si occupa di Clown-terapia in varie strutture sanitarie. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia, ACES Comunità Europea dello Sport, Comune di Ternate, Comune di Cadrezzate con Osmate, Comune di Varano Borghi, è terminerà il sabato 7 gennaio con la premiazione.

«Sarà un torneo – spiega Donato Lacerenza della Ternatese – che continuerà negli anni come la Summer, il torneo estivo che vedeva anche squadre professionistiche. È un evento organizzato per il territorio, unendo sport e beneficenza; uno degli obiettivi è far capire ai genitori che per la prima volta si affacciano al mondo dilettantistico che il calcio non sono le litigate sugli spalti ma i bambini che corrono dietro al pallone».

«Ringraziamo gli sponsor – conclude Lacerenza -, che hanno sostenuto l’iniziativa in maniera importante, anche perché daremo le medaglie a tutti i bambini, i tre comuni di Ternate, Cadrezzate con Osmate e Varano Borghi che hanno patrocinato con Regione Lombardia, e Orgoglio Varese, che è sempre in prima linea per queste manifestazioni».