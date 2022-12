Il biglietto di Natale di Poste Italiane è firmato da Zerocalcare

Il Natale di Poste Italiane ha il tratto ironico di Zerocalcare: dopo il grande successo dei francobolli e dei prodotti disegnati dal fumettista di Rebibbia per la Giornata della Filatelia 2022, ha “firmato” un biglietto natalizio. È un pezzo della campagna di Poste Italiane per stimolare le persone, giovani e meno giovani, al ritorno alla scrittura epistolare.

Il biglietto propone una bonaria interpretazione natalizia dalla sua opera “L’elenco telefonico degli accolli”, la raccolta di storie pubblicata nel 2015.

Il biglietto con le relative buste personalizzate è in vendita presso i dieci Spazio Filatelia del territorio, negli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Varese (Varese 1 (via del Cairo, 21), Varese V.R. (viale Milano, 11), Busto Arsizio (via Mazzini, 9), Gallarate (via Vespucci, 9) e Saronno (via Varese, 130), e su filatelia.poste.it al prezzo di 3 euro l’uno, compresa la busta.

Nell’occasione è possibile richiedere anche gli annulli dedicati con date di utilizzo fino al 5 gennaio 2023. Negli Uffici Postali con sportello filatelico il bollo da utilizzare è rettangolare in abbinamento al datario mobile in uso, mentre negli Spazio Filatelia sono presenti bolli tondi con datario mobile.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it