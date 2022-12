Biglietto scontato sui traghetti per i residenti di Laveno Mombello

È stato prorogato per tutto il 2023 l’accordo tra l’amministrazione comunale di Laveno Mombello e la Gestione Governativa Navigazione del Lago Maggiore, Garda e Como per l’adesione al progetto “Conosci il tuo lago”.

“La promozione, attivata per la prima volta in via sperimentale per l’anno 2016, è stata molto apprezzata ed ha ottenuto buoni risultati – si legge nella delibera votata nel consiglio comunale di novembre -, l’iniziativa viene prorogata a tutto l’anno 2023 e consentirà l’applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per passeggeri – di sola andata ed andata e ritorno senza fermate intermedie – e sui biglietti di libera circolazione per viaggi nel bacino interno italiano”.

Per ottenere la riduzione al momento di acquisto del biglietto basterà presentarsi all’imbarcadero con la carta d’identità che conferma la residenza nel Comune di Laveno Mombello. Un accordo che non comporta per il Comune alcun impegno di carattere economico.