Blade Runner compie 40anni, appuntamento al cinema con i “giovani” di Filmstudio 90

A Varese il cinema è giovane ed è Filmhub90, ovvero un gruppo di ragazzi e ragazze appassionati della “settima arte”, che aspirano a promuoverla e condividerla sul proprio territorio. «Siamo ripartiti, la pandemia ci aveva fermato ma ora è il momento di tornare a proporre iniziative, cercando di coinvolgere più giovani possibili», raccontano.

Ogni giovane e giovanissimo affascinato dal “grande” schermo infatti, può partecipare ad uno spazio di aggregazione e di confronto messo a disposizione da Filmstudio 90, associazione trentennale della provincia di Varese, da cui Filmhub90 ha mosso i primi passi.

Dopo una pausa di due anni, Filmhub90 torna quindi a mettersi in gioco e far sentire la propria voce organizzando un evento da non perdere: “Blade Runner – Final cut”, film “cult” degli anni Ottanta, che proprio quest’anno compie la bellezza di quarant’anni.

La proiezione avrà luogo sabato 17 dicembre, alle ore 18.00, al Cinema Teatro Nuovo (viale dei Mille, 39) e prevederà la partecipazione di un ospite speciale, il professore Mauro Gervasini, che ha recentemente pubblicato il volume “Se continua così. Cinema e fantascienza distopica” e che fornirà una panoramica sul cinema di fantascienza e distopico e agevolerà l’apprezzamento di un capolavoro della storia del cinema come “Blade Runner ”.

Per coloro che parteciperanno all’evento, l’ingresso per le proiezioni al Cinema Nuovo è consentito anche senza tessera associativa Filmstudio90, ma continua la promozione speciale per i giovani: con la tessera Filmstudio90 chi ha meno di 25 anni paga l’ingresso al cinema soltanto 3 euro, tutto l’anno. Maggiori informazioni sul sito www.filmstudio90.it/tesseramento.

L’evento è organizzato dal gruppo giovani Filmhub90

BIGLIETTI

– Intero € 7,50

– Ridotto € 6,00

– Ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 3,00