“Bloccata dalla neve a Brinzio, due poliziotti mi hanno aiutata e accompagnata al lavoro”

Ricorda un po’ quelle belle storie da film di Natale e quindi, visto che di buoni sentimenti abbiamo un gran bisogno, ve la raccontiamo.

Debora ci ha contattato su messenger dalla nostra pagina Facebook perché voleva ringraziare due poliziotti che l’hanno soccorsa a Brinzio, venerdì (9 dicembre ndr), durante la nevicata che per fortuna è durata solo qualche ora.

«La mia auto è rimasta bloccata nella neve perché davanti a me viaggiava un camion che non riusciva a percorrere la strada piena di neve: eravamo in zona della cava.

Purtroppo nel tentare di far ripartire l’auto, è rimasta bloccata in un cumolo di ghiaccio e neve. In quel momento passava un’auto della polizia con a bordo due agenti. Vedendomi nel panico si sono fermati e mi hanno aiutata: oltre a liberare l’auto mi hanno aiutata a portarla al parcheggio della Mottarossa e da lì mi hanno accompagnata a lavoro».

Debora coordina una comunità per persone con disabilità a Varese. I poliziotti avrebbero potuto lasciarla davanti al luogo di lavoro invece sono entrati e hanno salutato gli ospiti: «Sono entrati in comunità a salutare i ragazzi e a conoscerli, sono stati gentilissimi – continua Debora – Hanno mostrato l’auto di servizio e risposto a tutte le domande che facevano i ragazzi. La loro gentilezza e la professionalità mi hanno colpito tanto…Sono proprio degli angeli questi ragazzi che si prodigano per la nostra sicurezza e non temono di aiutare. Grazie davvero, di cuore»