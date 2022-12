Bossi e il Comitato del Nord da Fontana: “Vogliamo essere una lista all’interno della coalizione di centrodestra”

Oggi il Presidente della lega Umberto Bossi ha incontrato in consiglio regionale il Presidente Attilio Fontana al quale ha posto una richiesta chiara ed inequivocabile: farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord, la nuova iniziativa politica nata in seno alla Lega, come lista all’interno della coalizione di centrodestra.

I referenti del Comitato Nord “hanno ribadito la volontà di sostenermi e di sostenere il centrodestra” alle regionali in Lombardia, ha spiegato dopo l’incontro il Presidente Fontana. “Riferirò questa disponibilità ai miei alleati del centrodestra”.

Con Bossi c’erano i due coordinatori del Comitato del Nord Paolo Grimoldi e Angelo Ciocca. C’è molta tensione all’interno del partito di Matteo Salvini e le frizioni con il Comitato del Nord sono diventate tesissime dopo la fuoriuscita di alcuni consiglieri regionali leghisti dal gruppo del partito.