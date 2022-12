Briciole in scena il 30 dicembre nell’aula magna dell’Istituto Iqbal Masih di Malnate

La Biblioteca di malnate dedica l’ultimo appuntamento del 2022 ai bambini e alle loro famiglie, tutti invitati a vedere Briciole, in scena venerdì 30 dicembre alle ore 16 nell’Aula magna Istituto Iqbal Masih (in via Baracca a Malnate), eccezionalmente aperta nel pieno delle vacanze natalizie proprio per questo appuntamento a ingresso libero.

Sul palco Paolo Colombo a dare vita con dieci dita, un cappello e un maiale invisibile a sei storie, scritte dal papà Chicco Colombo e intervallate da un intermezzo musicale.

Oggetti quotidiani dipinti, segati in due, dotati di occhi, frantumati e incollati di nuovo insieme, rubati alla cucina, prestati alla scena e mai più restituiti. Cose camuffate da qualcos’altro, messe nelle mani di un abile burattinaio che cerca di assecondare le loro recondite ambizioni teatrali e di far avverare il segreto desiderio degli oggetti: raccontare delle storie.