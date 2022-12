Brown-Ross, stimoli da Eurolega. Owens pasticcia sul più bello

ROSS 7 – Inizia in salita con i soliti problemi di falli, va in panca e si chiede perchè quando lui tocca l’avversario è fallo suo, e quando gli altri lo affossano è fallo suo lo stesso. Poi però si conferma uomo da seconda metà della partita: moto perpetuo, troppo per la difesa morbida di Mannion e Teodosic. Lui va via anche a Pajola e chiude sfiorando i 20 punti con 6 assist, 6 rimbalzi e 8 falli subiti. Mica male per uno che forse per la prima volta sfida apertamente un pacchetto guardie da Eurolega.

WOLDETENSAE 6,5 – Ad altri, di fronte una leggenda come Teodosic, tremano le gambe. Tomas invece appare stimolato da cotanto dirimpettaio e in più occasioni dà l’impressione di volerlo sfidare apertamente, incrociando il palleggio e puntando la difesa del serbo. Del resto, lo ha fatto anche con Doncic in Nazionale. Trova diverse cose buone specie in avvio e poi a partita inoltrata: peccato per il 2 su 9 dall’arco che contribuisce al mancato decollo di Varese dall’arco.

DE NICOLAO 6 – Ricorda un po’ la Panda – speriamo non si offenda, non abbiamo detto la Multipla – nel senso che non lascia mai a piedi e non ha cedimenti qualunque sia il terreno. Però non chiedete il sorpasso in terza corsia – nel caso di Denik la produzione offensiva – perché non è stata pensata per quella performance. Peccato: un paio di canestri in più a sera ne farebbero un giocatore totale. In difesa, dicevamo, c’è sempre.

LIBRIZZI 5,5 – Il triplone più applaudito della serata è il suo, con la visuale chiusa dalle braccia di Pajola. Bravo, in quel caso, meno quando viene rimbalzato a suon di stoppate nel tentativo di attaccare il ferro. Come quelli che andavano nella discoteca chic in bermuda e felpa. Farà tesoro dell’esperienza, come sempre.

FERRERO 5 (IL PEGGIORE) – Pochi minuti nonostante l’assenza di Reyes. Di fatto non riesce a scaldare il motore: quando va in campo sbaglia da 3 e soprattutto sbaglia due liberi a cronometro fermo al 30′, lasciando sul piatto la possibilità di tornare a -8. Questa volta è “no”, nonostante un plus-minus positivo. Ma quello è di squadra, il voto è personale.

BROWN 8,5 (IL MIGLIORE) – Non vediamo l’ora di rivedere – a scatti, su Eleven – la sua partita. Perché a tratti Markel si trasforma in giocatore di quell’Eurolega che ha già frequentato con il Darussafaka. Tira da 3 con un rilascio tanto rapido quanto meraviglioso, difende come al solito per tre, specie quando l’avversario è di alto lignaggio, va a prendersi rimbalzi sul soffitto del palazzetto (saranno 7: il migliore biancorosso sotto i tabelloni) e già che c’è porta a casa 4 recuperi e 4 assist. Signò, fanno 38 di valutazione: che faccio, lascio?

MVP Confident per i lettori della nostra #direttaVN con il 61% dei voti.

CARUSO 6,5 – Regge l’urto dei Mickey e degli Jaiteh e questa è già una buona notizia perché la partita con la Virtus poteva essere un bell’esame e Willy lo ha superato, magari non a voti altissimi ma comunque con buoni risultati. 8 punti, 5 rimbalzi, un minuto di onnipotenza. Continua a crescere.

OWENS 5,5 – Tratti di buona utilità, specie nella prima parte di gara, poi però in attacco si ferma a quota 7 e non si muove più mentre a rimbalzo arriva alla sufficienza, ma anche da lì non si schioda. Poi però nel finale prima si prende una tripla in libertà, non brutta ma dall’esito negativo, poi soprattutto si mette a palleggiare nel traffico dell’area perdendo la palla del possibile -3. Errore da far volare il libretto universitario dalla finestra. Torni alla prossima sessione.

JOHNSON 7 – Non ha la continuità e la concretezza del compagno di scorribande Brown, ma è uno di quelli che non si arrende mai. Ne segna 18, pur sbagliando tutto dall’arco, attaccando con coraggio la muraglia in maglia nera schierata nell’area pitturata. Le cifre di destra sono così-così, bravo invece nel restare in campo sino al termine nonostante un quarto fallo arrivato sul finire del terzo periodo. Contro avversari più morbidi avrebbe di nuovo fatto le onde.