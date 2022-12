Brusa Pasquè: “Cazzola persona speciale, che ha sempre lavorato con buon senso per il bene comune”

Anche dall’Ordine degli Architetti della provincia di Varese arriva il cordoglio per la scomparsa di Ovidio Cazzola.

«Ovidio Cazzola non solo è stato una importante figura per l’Ordine degli Architetti, di cui è stato anche presidente, ma una persona speciale, lucida e intelligente, che ha sempre lavorato con buon senso per il bene comune – ha detto Elena Brusa Pasquè, presidente dell’ordine degli architetti di Varese – Il mio ricordo è anche personale: prese infatti il mio posto come consigliere nell’associazione Amici del Sacro Monte e anche li si adoperò per valorizzare il borgo»

L’Ordine degli architetti lo aveva appena ricordato, nella serata del 6 dicembre, per la sua lunga “militanza”: aveva compiuto infatti quest’anno 60 anni di iscrizione e di attività.