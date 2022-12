Per il Bu Do Kan di Busto Arsizio un anno positivo in casa e in trasferta

Questo anno sportivo nasce all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di partecipare alle competizioni: bambini, ragazzi e agonisti del Bu Do Kan stanno calcando i tatami per mettere alla prova le loro competenze e le loro capacità.

Molte le gare organizzate dalla Polisportiva del maestro Gazich e dalla FIKTA soprattutto per dare spazio ai più giovani, costretti per lungo tempo ad una forzata vacanza dallo sport “reale”.

Primo appuntamento è stato quello di Casale Monferrato del 23 ottobre: un Trofeo organizzato dalla locale Società Yudanshakai al quale hanno partecipato molte Società Sportive di Lombardia e Piemonte.

Il team Bu do Kan ha portato a casa quattro medaglie: un oro con Michael Acaro, cintura gialla, del 2010, due bronzi rispettivamente con John Michael Lizzori, cintura blu, del 2010 e con Ludovica Rosa, cintura arancio, del 2014; infine, un altro bronzo per un quarto posto di Asia Bettè, cintura marrone, del 2009.

Il 13 novembre, con un nutrito gruppo di atleti, il Bu do Kan ha partecipato al “4° Memorial W. Corra” organizzato dalla società Renbukan a Borgomanero. Oltre un centinaio i partecipanti provenienti da Piemonte e Lombardia.

In questa occasione i ragazzi hanno davvero ben figurato portando a casa un ricco bottino di medaglie:

– 5 medaglie d’oro con Asia Bettè ( cint. Marrone, 2009), Morgana Lupi( cint. Blu, 2007), Mattia Colombo, (cint. Verde, 2012), Ludovica Rosa (cint. Arancio, 2014), e Carlo Merlo (cint. Bianca, 2015);

– 4 medaglie d’argento, con Alessia Guzman ( cint. Marrone, 2008), Ilaria Aldizio ( cint. Marro ne, 2009), Francesco Giannini, ( cint. Verde, 2012), Khalil Soudassi (cint. Gialla 2011);

– 2 medaglie di bronzo con Riccardo Buzzetti ( cint. Verde 2009) e Giorgia Frontini (cint. Gial la 2013).

Grazie alle vittorie conquistate dai ragazzi, la Società Bu do Kan si è aggiudicata il Trofeo, assegnato appunto alla Società che nel corso della gara si era aggiudicata il maggior numero di podi.

Il 27 novembre scorso i ragazzi hanno “giocato in casa”: alla “XXXIII Coppa Città di Busto Arsizio – Memorial Prospero Vitale” organizzata dalla Società BU DO KAN e riservata ai giovani e giovanissimi dai

7 ai 14 anni, dal grado di cintura bianca al grado di cintura nera, gli atleti del BU DO KAN hanno davvero ben figurato.

Ecco i risultati:

– 4 medaglia d’oro con Dylan Tomas Bolivar (cint, verde 2012) nel kata, Gabriel Geddo ( cint. Bianca 2012) , Ludovica Rosa ( cint. Arancio 2014), Michael Acaro ( cint. Gialla 2010) tutti e tre nel kumite;

– 5 medaglie d’argento con Manuel Montalto ( cint. Bianca 2013) nel kumite, Filippo Pariani ( cint. Marrone, 2009) nel kumite, Gabriel Geddo ( cint. Bianca 2012) nel kata, Ludovica Rosa( cint. Arancio 2014) nel kata, Micheal Acaro ( cint. Gialla 2010) nel kata;

– 10 medaglie di bronzo per il quarto posto con Carlo Merlo ( cint. Bianca 2015) nel kumite, Francesco Giannini ( cint. Verde 2012 ) nel kumite, Asia Bettè ( cint. Marrone 2009) nel kumite, Manuel Montalto ( cint. Bianca 2013) nel kata, Francesco Giudice ( cint. Arancio 2014) nel kata e nel kumite, Luca Nadalon ( cint. Marrone 2010) nel kata e nel kumite, Ludovica Millefanti (cint. Gialla 2015) nel kumite, Emanuele Carilli ( cint. Gialla 2011) nel kumite;

– 3 medaglie di bronzo per il quarto posto con Matilde De Carli ( cint. Marrone 2009) Khalil Soudassi (cint. Gialla , 2010 ), Giorgia Frontini(cint. Gialla – 2013 ) tutti e tre nel kata.

La manifestazione, che si è svolta con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, è stata dedicata a Prospero Vitale, cintura nera 5° Dan, che ci ha lasciati nel 2020 all’età di 89 anni, dopo avere dato a tutti un esempio di forza e costanza nella pratica del karate.

Hanno accolto l’invito a partecipare otto società sportive provenienti da Lombardia e Piemonte, che, unitamente alla società di casa, il Bu Do Kan, hanno dato vita ad una gara sicuramente educativa e formativa per tutti i ragazzi: al di là delle vittorie e delle medaglie, i ragazzi hanno sperimentato l’emozione di esibirsi (molti per la prima volta in assoluto) di fronte ad un pubblico numeroso e attento, di essere giudicati per la loro prestazione, di confrontarsi con altri atleti.

L’assessore allo Sport, Maurizio Artusa, nel suo intervento di saluto ai partecipanti, ha ricordato l’importanza di gare come questa per la crescita , l’educazione e la formazione dei giovani; ha sottolineato inoltre l’impegno dell’Amministrazione Comunale in questa direzione, in particolare per l’anno 2023, con Busto Città Europea dello Sport. Ha portato il saluto dell’Associazione Società Sportive Bustesi Sergio Ranisi, a testimonianza del grande impegno profuso da tutto l’associazionismo per lo sport cittadino.

Nello stesso giorno, il 27 novembre, altre due atlete, Silvia e Dofia Bonacorsi, hanno partecipato ad una gara federale a Torino: un triangolare tra le rappresentative regionali di Piemonte, Lombardia e della squadra nazionale FIKTA di kata e kumite.

Sofia, classe 2005, cintura nera 1° Dan, si è classificata al terzo posto nel kata individuale – Cat- speranze; la sorella Silvia (1999, cint. Nera 3° Dan) con la squadra della Lombardia di kumite, che era stata chiamata a rappresentare assieme ad altre tre atlete, si è classificata al quarto posto nella competizione di kumite a squadre femminile.

Ma non è finita qui: altre sfide attendono gli atleti del Bu Do KanU DO KAN prossimi giorni:

Il prossimo 3 dicembre un gruppo di ragazzi andrà in trasferta a Genova per partecipare al “5° Trofeo Nazionale Kenshin Bobo”, una gara nazionale organizzata dalla Fikta per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Ed infine, l’ultimo appuntamento sportivo prima della pausa delle vacanze natalizie, il 18 dicembre, sarà a Busto Arsizio, per il XXXI Trofeo Città di Busto Arsizio, una Gara interregionale per giovani agonisti cinture nere dai 15 ai 21 anni: parteciperanno le rappresentative regionali di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia.

Vedremo in campo anche atleti del Bu Do Kan convocati nella rappresentativa regionale Lombarda, che daranno sicuramente il meglio di sé con il sostegno del pubblico di casa.

Il Maestro Gazich ha espresso la sua soddisfazione per questi risultati ma soprattutto per l’entusiasmo dimostrato da tutti i ragazzi : con tutto lo staff tecnico sta continuando a lavorare intensamente per preparare al meglio tutti gli atleti per i prossimi appuntamenti.