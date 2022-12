Buon compleanno istituto Daverio, la scuola “nata con l’Italia”

Per 160 anni ha formato generazioni di varesini. Giovedì prossimo 15 dicembre, nel salone Estense di via Sacco a Varese, la città festeggerà l’istituto Daverio, il più antico della città, nato subito dopo l’unità d’Italia.

Una storia lunga che lo ha visto crescere e trasformarsi, nel nuovo millennio, da Istituto tecnico commerciale a Itc-Itg accorpando il Nervi per la formazione per geometri fino alla fusione con il Casula, ad indirizzo turistico e linguistico.

La storia dell’istituto viene narrata nel Volume a cura del professor Franco Bai “Nato con l’Italia” e pubblicato nel 2000 in occasione di 140 anni.

«Così abbiamo intitolato il volume, pubblicato nel 2000, che ricostruisce i quasi 140 anni di storia del nostro Istituto: una scuola veramente nata in contemporanea con l’unità nazionale, in un’atmosfera di entusiasmi patriottici, ma anche di grande attenzione ai bisogni concreti di una società e di un’economia in evoluzione. L’ Istituto Tecnico, Sezione Commerciale – Amministrativa, si apre a Varese, per iniziativa dell’ Amministrazione Civica, il 9 dicembre 1862. La sede fu il “Palazzo delle Scuole” di recente costruzione nella Piazza San Martino presto ridedicata ai Cacciatori delle Alpi (ove ora sorge il Palazzo di Giustizia). Nei quarant’anni dell’ “Italietta” umbertina l’Istituto, lentamente ma sicuramente, mette radici salde nell’ambiente sociale cittadino, ottenendo nel 1901 il pareggiamento alle scuole “governative”; intanto, nel 1887, il Consiglio Comunale ne aveva deliberato l’intitolazione all’ eroe garibaldino Francesco Daverio. Tra i docenti illustri di questi decenni ricorderemo lo storico Luigi Borri».

Per festeggiare il nuovo importante traguardo giovedì 15 dicembre alle ore 10 si terrà un convegno per ripercorrere la storia della scuola e della città alla presenza del sindaco Davide Galimberti che si soffermerà sul valore che il Daverio ha creato per la città, del direttore dell’Ufficio scolastico di Varese Giuseppe Carcano a cui spetterà il compito di ricordare l’importanza che la formazione tecnica ha sempre avuto nella crescita economica del Varesotto, mentre Salvatore Consolo, Dirigente Tecnico offrirà uno spaccato storico “Dalla fondazione del Daverio alla fine del fascismo”.

Irene Colombo, ex docente di economia aziendale e collaboratrice della dirigente, tratterà “ L’evoluzione del “Daverio” dal dopoguerra al boom economico, le diramazioni dall’Istituto principale “ mentre Nicoletta Pizzato, Dirigente ITET Daverio – Casula – Nervi parlerà della riunione, del presente e delle prospettive future della scuola.

L’assessore assessore ai servizi educativi del Comune di Varese Rossella Di Maggio si soffermerà sulla collaborazione con il Comune di Varese, mentre Alba Ciserani, responsabile Area Formazione e Scuola di UNIVA approfondirà il legame tra la scuola e l’associazione confindustriale varesina.