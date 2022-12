Busto Arsizio città videosorvegliata, Loschiavo: “In un anno installate più di 30 nuove telecamere”

Busto Arsizio città videosorvegliata. Dalle 50 telecamere che coprivano il territorio comunale installate fino alla fine del 2021 si è passati, in un anno, ad 84 con particolare attenzione alla qualità delle immagini grazie alla risoluzione 4k. A spiegarlo è stato l’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo durante la seduta di commissione dedicata al bilancio, che ha sottolineato il fatto che i nuovi occhi elettronici sono stati installati principalmente nei parchi cittadini.

L’obiettivo dell’assessore, però, è quello di arrivare a 133 telecamere sparse in tutta la città: «Tutte le telecamere sono collegate anche con le sedi delle forze dell’ordine in modo da poter coordinare al meglio gli interventi. A queste si aggiungono poi i portali Ocr che permettono la lettura delle targhe e che stanno dando grandi risultati, e le bodycam e dashcam di cui sono stati dotati i nostri agenti e le auto di servizio».

Nel corso del triennio l’assessore punta anche ad aumentare il numero di agenti con nuove assunzioni: «Attualmente siamo in sofferenza (e manca anche il comandante dopo che Claudio Vegetti è passato alla guida dei ghisa di Varese) ma speriamo ci sia attenzione su questo aspetto. L’obiettivo è quello di coprire il terzo turno e di sostituire tutti gli agenti che sono andati via o in pensione». Prosegue, infine, l’opera di rinnovo del parco mezzi con auto elettriche.