Busto Arsizio investe 200 mila euro per un nuovo parco in via Bellini

La giunta di Busto Arsizio ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nell’area verde tra via Galvani e via Bellini per una somma complessiva 200.000 euro. La riqualificazione dell’area è fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per la creazione di un parco destinato ad attività sociali, culturali e di inclusione, anche in sinergia con associazioni operanti sul territorio cittadino.

Gli interventi proposti consistono nel posizionamento di orti didattici rialzati usufruibili dai bambini delle vicine scuole; nella realizzazione di aree attrezzate dove sostare per leggere o per attività sportive, oltre a camminamenti interni, impianto di illuminazione e predisposizione di un basamento per l’installazione di un eventuale chiosco.

Tra le realtà cittadine che avevano mostrato interesse nella gestione dell’area c’è il circolo Gagarin che proprio in quella zona ha la sua sede.