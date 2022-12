Calcio, Serie C: Pro Patria – Sangiuliano City in diretta

Diciannovesima e ultima partita del girone di andata per la Pro Patria, in campo alle 14:30 di sabato 17 novembre a Busto Arsizio contro la matricola Sangiuliano City. Nell’ultima gara casalinga del 2022 i tigrotti biancoblu alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo, mini-filotto che ha rilanciato la squadra di Vargas al sesto posto in classifica, alle spalle solo delle favorite per la promozione in Serie B. I gialloverdi del milanese, dodicesimi, vogliono invece centrare la seconda vittoria consecutiva per rilanciarsi in classifica, dopo esser stati addirittura in vetta all’ottava giornata.

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).