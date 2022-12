Calciobalilla paralimpico a Besozzo, brillano i giocatori laziali. Bene anche il Vharese

Nello scorso fine settimana Besozzo ha ospitato le finali nazionali di calciobalilla per giocatori disabili, una manifestazione giunta alla 10a edizione che ha portato sui campi della cittadina varesotta un centinaio di atleti provenienti un po’ da tutta Italia.

A brillare in modo particolare sono stati sopratutto i giocatori del Lazio: Daniele Riga, dell’Ascip Ostia, si è imposto sia nella categoria Pro Singolo sia nella Pro Doppio. Nel primo caso il campione italiano ha superato in finale il corregionale Corrado Montecaggi (Tuttiinsieme Roma) con il terzo posto andato a Francesco Valente (Vitersport Viterbo); nel secondo torneo Riga ha vinto in coppia con il compagno di squadra Giacomopaolo Rossi superando Corrado Montecaggi e Luigi Iannone (Campania CalcioBalilla) e Francesco Valente e Alessandro Nigra Gattinotta (La Calciobalilla Sport).

La manifestazione di Besozzo ha riservato però gloria anche per i padroni di casa del Vharese (si legge “Varese con l’acca”): nella classe Semi Pro infatti, lo scudetto è andato alla coppia formata da Gabutti-Silvestro che ha battuto in finale l’altro binomio biancorosso De Florio-Andretta. Terzo posto invece per Bonaldo-Perin (La Barena).

Nel torneo femminile invece il titolo è andato a Silvana Vettorello (Calcio Veneto for Disable) che ha vinto il tricolore per il terzo anno consecutivo. Sul podio con la veneta salgono Lucia Carbonella (Vitersport) e Laura Sabbioni (Team Ticino). A completare il weekend sportivo anche il Trofeo città di Besozzo con la partecipazione di una quarantina di ragazze, conclusosi con la vittoria di Sara Ardenti ed Elisabetta Ferrario, che si sono imposte sulla coppia formata da Cristina Dell’Oca e Anita Sparvoli. Terze Luisa Miali e Vanessa Cavallarin.

«Due giorni intensi in cui abbiamo vissuto emozioni incredibili – è il commento del presidente della FPICB Francesco Bonanno – Voglio ringraziare tutti gli atleti arrivati da tutta Italia per dare vita a una competizione sana con l’aiuto delle proprie società. Grazie anche al Comune di Besozzo che ha permesso lo svolgimento di questi campionati, grazie agli sponsor e allo staff federale».

Ringraziamenti ringraziati dai “padroni di casa” per bocca dell’assessore besozzese Francesca Pianese: «È stato un grande sforzo da parte di tutti e la parola chiave di questa manifestazione è stata “inclusione”. Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto e per questo dobbiamo ringraziare Francesco Bonanno e la Federazione che hanno messo in moto questa splendida macchina organizzativa». Accanto al comune e alla federazione, il torneo ha ricevuto anche il supporto di Regione Lombardia.